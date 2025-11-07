На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России объявили в розыск главреда издания «Довод»

МВД РФ объявило в розыск главреда издания «Довод» Косыгина по уголовной статье
true
true
true
close
Илья Косыгин (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главред издания «Довод» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Илья Косыгин (признан в РФ иностранным агентом) попал в базу розыска МВД по уголовной статье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке журналиста.

При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается Косыгин.

В августе 2023 году Минюст внес интернет-издание «Довод» в реестр иноагентов, а в октябре того же года в список попал и сам Косыгин. Ведомство отмечало, что журналист принимал участие в распространении материалов иноагентов, публиковал недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

В начале октября Минюст обновил список иностранных агентов, включив в него тележурналистку Марину Овсянникову (признана в РФ иностранным агентом), работавшую редактором международной смены службы городов на «Первом канале». Известность она получила после начала специальной военной операции, когда устроила акцию в прямом эфире телеканала.

Ранее Совфед ужесточил условие для наказания иноагентов по УК.

