«Почему удостоен такой чести, не знаю». Бывшего замглавы МИД РФ объявили иноагентом

Минюст признал иноагентами бывшего заместителя главы МИД России Георгия Кунадзе, главного редактора «Довода» Илью Косыгина* и члена Экспертного совета украинского Центра гражданских свобод Михаила Савву**. Как бывший дипломат стал иноагентом и что известно о других «новичках» в реестре — в материале «Газеты.Ru».

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Георгия Кунадзе, занимавшего должность заместителя министра иностранных дел России в 1991-1993 годах.

«Двадцатого октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И. Е. Косыгин, Г. Ф. Кунадзе, а также М. В. Савва», — сообщается на сайте ведомства.

Как утверждают в Минюсте, Кунадзе распространял недостоверные сведения, чтобы сформировать негативный образ России, недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также о действиях Российской армии. Кроме того, бывший замглавы МИД «систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

«Почему я удостоен такой чести, не знаю, но внесли, значит, внесли», — прокомментировал дипломат свое попадание в реестр.

На вопрос о том, будет ли он обжаловать это решение, Кунадзе ответил: «Да ну что вы, зачем мне это нужно».

С 1993 по 1997 год Кунадзе был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Южной Корее. С 2005 года — действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

Госагентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на «дипломатические источники» утверждают, что Кунадзе якобы «активно лоббировал передачу Курильских островов Японии» во времена «козыревщины» (периода, когда пост министра иностранных дел РФ занимал Андрей Козырев). Сам дипломат эту информацию не комментировал.

Кунадзе — автор более 50 научных работ, изучал международные отношения на Дальнем Востоке, а также внутреннюю политику Японии и Кореи. В 1997–1999 годах был заместителем директора Института США и Канады РАН, с 1999 года — главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Косыгин и Савва

В реестр иноагентов также вошли политолог Михаил Савва (признан в РФ иностранным агентом) и главный редактор интернет-издания «Довод» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Илья Косыгин (признан в РФ иностранным агентом).

Косыгин, как сообщает Минюст, принимал участие в распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Косыгин — главред интернет-издания, включенного в реестр иностранных агентов.

Савва, по данным Минюста, также «принимал участие в создании материалов иноагентов, давал интервью на иностранных площадках, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике». Он выступает против военной операции России на Украине и входит в Экспертный совет украинского Центра гражданских свобод.

Оба они проживают не в России. Косыгин в январе 2022 года сообщал, что получил ВНЖ на Украине.

Савва в 2015-м был приговорен к условному сроку за мошенничество и еще тогда уехал из РФ.

700 иноагентов

Теперь в реестре иноагентов Минюста числятся 700 физических лиц и организаций.

20 октября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов. В своем иске он попросил суд исключить его из списка.

В пресс-службе «Новой газеты» подтвердили, что иск действительно был подан.