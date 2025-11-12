Аэропорт Тамбова приостановил движение самолетов

В Тамбове ограничили работу аэропорта Донское для обеспечения безопасности полетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 22:55.

В ночь на 12 ноября аналогичные меры вводили в аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа. Ограничения действовали до 6:09. В это время на запасной аэродром «ушли» рейсы во Владикавказ и Грозный.

Утром стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 22 беспилотника. Атака дронов продолжалась с 23:00 11 ноября до 7:00 12 ноября. Средства ПВО перехватили восемь БПЛА над Ростовской областью, четыре — над Ставропольским краем, по три — над Орловской и Брянской областями, два — над Тульской и по одному — над Калужской и Московской областями.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.