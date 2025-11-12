На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине опровергли сообщение об отключении Полтавской области от энергосистемы страны

«Полтаваоблэнерго»: Полтавская область не отключена от энергосистемы Украины
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Украинская компания «Полтаваоблэнерго» опровергла свое же сообщение о том, что Полтавская область отключена от единой энергосистемы страны. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении утверждается, что опубликованная на сайте «Полтаваоблэнерго» информация об отключении Полтавской области от объединенной энергетической системы Украины не соответствует действительности.

12 ноября компания сообщила, что Полтавская область утратила возможность получать электричество от единой энергосистемы Украины из-за «форс-мажорных обстоятельств 8 ноября 2025 года в связи с военными действиями». В связи с этим «Полтаваоблэнерго» не может выполнять обязательства перед потребителями в установленные сроки. Такая ситуация будет сохраняться до окончания работ по восстановлению поврежденных сетей.

8 ноября жителей Украины предупредили о повсеместных отключениях света и ограничениях мощностей из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме. Там связали вынужденные меры с «российскими обстрелами». Украинцев призвали экономить электричество.

Ранее на Украине остановили все государственные ТЭС.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами