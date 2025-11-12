На Украине опровергли сообщение об отключении Полтавской области от энергосистемы страны

Украинская компания «Полтаваоблэнерго» опровергла свое же сообщение о том, что Полтавская область отключена от единой энергосистемы страны. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении утверждается, что опубликованная на сайте «Полтаваоблэнерго» информация об отключении Полтавской области от объединенной энергетической системы Украины не соответствует действительности.

12 ноября компания сообщила, что Полтавская область утратила возможность получать электричество от единой энергосистемы Украины из-за «форс-мажорных обстоятельств 8 ноября 2025 года в связи с военными действиями». В связи с этим «Полтаваоблэнерго» не может выполнять обязательства перед потребителями в установленные сроки. Такая ситуация будет сохраняться до окончания работ по восстановлению поврежденных сетей.

8 ноября жителей Украины предупредили о повсеместных отключениях света и ограничениях мощностей из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме. Там связали вынужденные меры с «российскими обстрелами». Украинцев призвали экономить электричество.

Ранее на Украине остановили все государственные ТЭС.