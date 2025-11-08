На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцев предупредили о повсеместных отключениях света из-за «российских обстрелов»

«Укрэнерго» сообщило об отключениях света 9 ноября почти по всей Украине
Annegret Hilse/Reuters

Из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме в воскресенье, 9 ноября, почти во всех регионах страны будут действовать ограничения. Об этом сообщает в Telegram-канале «Укрэнерго».

Там связали вынужденные меры с «российскими обстрелами». Почасовые отключения и ограничения мощностей будут действовать с 00:00 до 23:59 (1:00 до 00:59 мск). Украинцев призвали экономить электричество.

Прошлой ночью Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества и введели графики подачи воды.

Пострадали ТЭС (тепловая электростанция), ГЭС (гидроэлектростанция), локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Минобороны РФ подтвердило атаку.

Ранее на Украине остановили все государственные ТЭС.

Новости Украины
