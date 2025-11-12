На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полтавскую область отключили от единой энергосистемы Украины

Полтавская область отключена от единой энергосистемы Украины
Sofiia Gatilova/Reuters

Полтавская область утратила возможность получать электричество от единой энергосистемы Украины из-за повреждения энергетических объектов. Об этом сообщила компания «Полтаваоблэнерго» на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее данным, в результате «форс-мажорных обстоятельств 8 ноября 2025 года в связи с военными действиями» предприятие «утратило возможность получать электроэнергию от единой энергетической системы».

Отмечается, что в связи с этим компания не может выполнять обязательства перед потребителями в установленные сроки. Такая ситуация будет сохраняться до окончания работ по восстановлению поврежденных сетей, предупредили в компании.

8 ноября украинцев предупредили о повсеместных отключениях света и ограничениях мощностей из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме. Там связали вынужденные меры с «российскими обстрелами». Украинцев призвали экономить электричество.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества и ввели графики подачи воды. Пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Минобороны РФ подтвердило атаку.

Ранее министр энергетики Украины подала в отставку.

Новости Украины
