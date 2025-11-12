В Госдуме предложили провести в школах уроки безопасности после взрыва в Красногорске

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев направил обращение министру просвещения России Сергею Кравцову, в рамках которого предложил провести во всех школах внеочередные уроки безопасности после инцидента со взрывом СВУ в Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Из обращения следует, что уроки безопасности предлагается провести 17 ноября в рамках «Разговоров о важном». Эти мероприятия следует организовать для предупреждения подобных инцидентов и усиления бдительности среди школьников.

«Содержанием таких уроков должен стать проникновенный, доходчивый разговор с детьми всех возрастов», — говорится в документе.

Инцидент со взрывом произошел вечером 11 ноября, когда школьник возвращался с тренировки. Он поднял с земли небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, после чего произошел взрыв.

По данным Telegram-канала Mash, в упаковке были спрятаны около 10 граммов тротила. Взрывное устройство было осколочно-фугасным с металлическими поражающими элементами.

Пострадавшего госпитализировали в клинику Рошаля с разорванной кистью. Врачи оперировали ребенка шесть часов, часть пальцев пришлось ампутировать. По словам главврача медицинского центра Татьяны Шаповаленко, вскоре к лечению мальчика присоединятся психологи, реабилитологи и другие специалисты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

