Ветеран «Альфы» объяснил, мог ли взрыв в Красногорске быть связан с Украиной

Офицер Филатов допустил, что взрыв в Красногорске не связан с Украиной

Подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал инцидент в Красногорске, где 10-летний мальчик получил тяжелые травмы от взрыва устройства, замаскированного под денежную купюру.

Эксперт усомнился, что происшествие можно отнести к диверсии или теракту, связанному со специальной военной операцией на Украине. Случившееся, по его словам, больше напоминает разборку. Причем совершенно не обязательно, что действия были направлены именно на подростка.

«Деньги, конечно, в первую очередь вызывают интерес у взрослых, потому что понимание их ценности больше. Не исключено, что кто-то над кем-то хотел так пошутить или кто-то кому-то решил отомстить, вот и собрали это самодельное взрывное устройство, прикрепленное к купюрам», — сказал Филатов.

При этом он отметил, что сделать взрывное устройство самостоятельно непросто. Для этого необходимо обладать специальными знаниями.

Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда школьник возвращался с тренировки. Он поднял с земли небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, после чего произошел взрыв.

По данным Telegram-канала Mash, в упаковке были спрятаны около 10 граммов тротила. Взрывное устройство было осколочно-фугасным с металлическими поражающими элементами.

Пострадавшего госпитализировали в клинику Рошаля с разорванной кистью. Врачи оперировали ребенка шесть часов, часть пальцев пришлось ампутировать. По словам главврача медицинского центра Татьяны Шаповаленко, вскоре к лечению мальчика присоединятся психологи, реабилитологи и другие специалисты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

Ранее в Москве нашли пачку денег, обвязанную подарочной лентой.