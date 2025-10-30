На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростове-на-Дону возбудили дело по факту убийства в офисе «Россети Юг»

СК: по факту убийства в офисе в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства женщины бывшим мужем в офисе компании «Россети Юг» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Telegram-канале управления ведомства по Ростовской области.

По данным следствия, мужчина выстрелил в свою бывшую супругу из огнестрельного оружия на почве личных неприязненных отношений. В результате инцидента женщина скончалась. После этого мужчина покончил с собой, уточнили в СК.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе «Россети Юг» сообщили, что мужчина убил экс-супругу на рабочем месте. Сейчас компания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.

Ранее убивший свою жену-майора полиции мужчина ушел на СВО.

