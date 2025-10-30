В Ростове-на-Дону мужчина убил бывшую жену в офисе «Россети Юг»

Мужчина убил бывшую жену и покончил с собой в офисе «Россети Юг» в Ростове-на-Дону

Мужчина убил бывшую жену и покончил с собой на рабочем месте в офисе компании «Россети Юг» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.

В помещении офиса на Большой Садовой улице были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

«Компания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам», — говорится в сообщении.

До этого в Удмуртии 40-летний мужчина убил свою супругу во время ссоры, расчленил тело, вывез останки в лес и сообщил в полицию о пропаже женщины. Инцидент произошел в ночь на 1 июля 2025 года в Глазове. По данным следствия, супруги находились в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними возникла ссора из-за пьянства женщины. Мужчина жестоко избил жену, от полученных травм она скончалась.

Обратная ситуация произошла ранее в Алтайском крае — мужчина соврал полиции, что убил жену, чтобы переночевать в изоляторе.

Ранее убивший свою жену-майора полиции мужчина ушел на СВО.