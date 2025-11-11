МИД Афганистана заявил о провале переговоров с Пакистаном в Стамбуле

Переговоры представителей Афганистана и Пакистана в Стамбуле не увенчались успехом из-за нереалистичных требований Исламабада. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Наим, передает агентство Bakhtar.

По его словам, прогрессу в переговорах, на которые афганская делегация прибыла с добрыми намерениями, помешало отсутствие сотрудничества со стороны представителей Пакистана. Наим заверил, что Кабул готов к любому разумному соглашению.

10 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал план турецкой миротворческой инициативы по предотвращению конфликта между Пакистаном и Афганистаном. Турецкий лидер планирует отправить в Исламабад министра иностранных дел, глав Минобороны и спецслужб, чтобы обсудить пути урегулирования отношений между двумя странами. Эрдоган также заявил, что все еще верит в успешные мирные переговоры, начатые в Катаре и продолжившиеся в Стамбуле.

Отношения между Пакистаном и Афганистаном ухудшились после того, как в ночь с 9 на 10 октября пакистанские военно-воздушные силы нанесли удары по одному из районов Кабула, а также по рынку в афганской провинции Пактика. В ходе атаки были ликвидированы три руководителя пакистанских талибов (движение внесено в список террористических организаций), скрывавшиеся на территории соседнего государства.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной» в случае провала переговоров.