В «Росатоме» заявили, что обстановка вокруг Запорожской АЭС не улучшается

Лихачев: обстановка вокруг ЗАЭС не становится легче, ВСУ бьют по району ЗАТЭС
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Обстановка вокруг Запорожской АЭС не становится легче, украинские войска бьют по распределительным устройствам Запорожской теплоэлектростанции, связанной с ЗАЭС. Такое заявление сделал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, пишет РИА Новости.

«Есть удары и ракетные, и артиллерийские, и дроновые по жилой инфраструктуре Энергодара, что тоже, естественно, раскачивает ситуацию. Как известно, состояние персонала является одним из ключевых принципов безопасности МАГАТЭ. То есть здесь ситуация не улучшается», — сказал он.

8 ноября глава Запорожской АЭС Юрий Черничук заверил общественность в том, что станция находится в безопасном состоянии после завершения ремонтных работ на двух высоковольтных линиях. Радиационная обстановка соответствует установленным нормам.

В тот же день сообщалось, что специалистам удалось восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС посредством двух высоковольтных линий: «Днепровская» и «Ферросплавная-1». По словам представителей станции, восстановление внешнего энергоснабжения значительно повышает стабильность работы энергосистемы ЗАЭС.

11 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины ведут обстрел береговой линии Энергодара, являющегося городом — спутником ЗАЭС.

Ранее разведка заявила о планах Запада расплавить реакторы Запорожской АЭС.

