На Запорожской АЭС наладили энергоснабжение по двум линиям

ЗАЭС восстановила энергоснабжение по линиям «Днепровская» и «Ферросплавная-1»
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановили внешнее энергоснабжение собственных нужд станции по двум линиям. Об этом ЗАЭС сообщает в Telegram-канале.

В посте отмечается, что таким образом устойчивость энергосистемы станции будет выше. Отключение линии «Днепровская» из-за обстрелов продолжалось 30 суток и было восстановлено 23 октября. Теперь работает и вторая линия — «Ферросплавная-1». Она была отключена с 7 мая.

«Ее («Ферросплавной-1». — «Газета.Ru») включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и станции в предстоящий отопительный период», — подчеркнули на станции.

ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков, ее электроснабжение осуществляется по основной и резервной линиям. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее разведка заявила о планах Запада расплавить реакторы Запорожской АЭС.

