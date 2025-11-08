Директор ЗАЭС оценил состояние станции после ремонта

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заверил общественность в том, что станция находится в безопасном состоянии после завершения ремонтных работ на двух высоковольтных линиях. Радиационная обстановка соответствует установленным нормам, отметил он в посте, опубликованном в Telegram-канале телеканала ЭНТВ.

«На текущий момент Запорожская атомная станция функционирует в безопасном режиме, условия безопасной эксплуатации соблюдены. Радиационный фон как на территории промплощадки, так и в санитарно-защитной и наблюдаемой зонах, находится в пределах допустимых значений,» — заявил Черничук.

8 ноября сообщалось, что специалистам удалось восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС посредством двух высоковольтных линий: «Днепровская» и «Ферросплавная-1». По словам представителей станции, восстановление внешнего энергоснабжения значительно повышает стабильность работы энергосистемы ЗАЭС.

Ранее СВР заявила о планах Запада расплавить реакторы Запорожской АЭС.