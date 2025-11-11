На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские военные ведут обстрел береговой линии города — спутника ЗАЭС

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: ВСУ бьют по береговой линии Энергодара
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские военнослужащие ведут обстрел береговой линии Энергодара, являющегося городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям инфраструктурного объекта Евгению Яшину.

По ее словам, обе линии внешнего энергоснабжения станции были отремонтированы и введены в эксплуатацию. В связи с этим действие локального режима прекращения огня завершилось.

«Сейчас ВСУ (Вооруженные силы Украины — «Газета.Ru») ведут обстрел береговой линии Энергодара, обстрела самого города нет», — сказала Яшина.

Она добавила, что за последние сутки в небе над населенным пунктом видели несколько украинских дронов.

8 ноября директор ЗАЭС Юрий Черничук заверил общественность в том, что инфраструктурный объект находится в безопасном состоянии после завершения ремонтных работ на двух высоковольтных линиях. При этом радиационный фон как на территории промышленной площадки, так и в санитарно-защитной и наблюдаемых зонах находится в пределах допустимых значений.

Ранее российская разведка предупредила о готовящейся диверсии на ЗАЭС.

