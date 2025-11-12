Россия и Казахстан заявили о приверженности миграционному сотрудничеству

Россия и Казахстан в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве заявили о приверженности конструктивному сотрудничеству в сфере миграции. Текст договора размещен на сайте Кремля.

В документе подчеркивается, что стороны будут совершенствовать условия пребывания граждан друг друга на своей территории и сотрудничать по вопросам миграции.

Кроме того, в декларации стороны ставят своей целью продолжение взаимодействия по линии исторических исследований в рамках совместной рабочей группы историков России и Казахстана, Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств – участников СНГ и на других площадках.

Документ подписали президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

11 ноября президент Казахстана прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день главы двух государств провели неформальную встречу в Кремле, которая продлилась три часа. Во время беседы казахстанский лидер обратил внимание, что сейчас не существует ни одной сферы, в которой Москва и Астана не соприкасаются и не работают вместе.

