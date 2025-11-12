На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двух пенсионерок с огромными рыбными костями в горле спасли в Татарстане

В Татарстане спасли двух пенсионерок с огромными рыбными костями в горле
Telegram-канал Наша РКБ

В Татарстане две пенсионерки в возрасте 67 и 69 лет попали в больницу с огромными рыбными костями в горле. Об этом сообщает РКБ.

Инцидент произошел с двумя женщинами из разных районов республики: одна из Лаишевского района, а другая из Пестречинского района. В торакальном отделении больницы эндоскопист эндоскопическим путем извлек у обеих пенсионерок рыбные кости из области горла. После процедуры обеих пациенток госпитализировали на несколько дней для наблюдения на случай, если инородные предметы прокололи пищевод.

Состояние обеих женщин оценивается как удовлетворительное. В данный момент они готовятся к выписке из медицинского учреждения.

До этого нижегородский школьник три недели жил с колпачком от ручки в легких. Пациенту в детской больнице провели экстренную бронхоскопию, в ходе которой извлекли колпачок и удалили скопившийся там гной.

Ранее мужчина с пипеткой в мочевом пузыре попал в больницу в Подмосковье.

