Нижегородский школьник три недели жил с колпачком от ручки в легких

В Нижнем Новгороде мальчик три недели жил с колпачком от ручки в легких

В Нижнем Новгороде 13-летний школьник три недели прожил с колпачком от ручки в легких. Об этом сообщает детский пульмонолог и бронхолог Александр Дворянинов.

Все началось в школе, где мальчик на перемене случайно вдохнул колпачок от ручки. Это вызвало у него приступообразный кашель. После обращения к педиатру у ребенка диагностировали обструктивный бронхит, однако недельное лечение не принесло улучшений. Только через три недели компьютерная томография выявила инородное тело в левом главном бронхе.

Пациенту в детской больнице провели экстренную бронхоскопию, в ходе которой извлекли колпачок и удалили скопившийся там гной. Врачи отметили, что промедление еще на несколько дней могло привести к развитию пневмонии.

Ранее у россиянина развилась пневмония из-за колпачка от ручки, который он вдохнул 14 лет назад.