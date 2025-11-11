Мужчина с пипеткой в мочевом пузыре попал в больницу в Подмосковье

В Подмосковье в больницу попал мужчина с пипеткой в мочевом пузыре

В Подмосковье врачи помогли 45-летнему мужчине с пипеткой в мочевом пузыре. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

Мужчина обратился в медицинское учреждение в городе Красногорске с жалобами на боль и дискомфорт внизу живота. Врачи обследовали пациента и обнаружили у него в мочевом пузыре инородное тело — пипетку. На вопрос о том, как она туда попала, мужчина не смог дать объяснений.

Урологи решили провести пациенту эндоскопическую операцию по извлечению пипетки — все прошло без единого разреза. Отмечается, что мужчине повезло — инородное тело не успело причинить сильный вред его организму.

До этого подросток из Москвы ради эксперимента засунул ручку в уретру. Инородный предмет вошел на глубину десять сантиметров, и школьник решил не вынимать его самостоятельно.

Ранее российские врачи спасли подростка с куриным яйцом в прямой кишке.