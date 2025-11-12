Автобус столкнулся с грузовиком в Красноярском крае

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса и грузовика недалеко от Лесосибирска Красноярского края. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого СК.

По предварительным данным, авария произошла на 297 км автодороги «Красноярск — Енисейск». Информация в ведомство поступило из соцсетей.

«Водитель пассажирского автобуса, двигаясь на участке автодороги вблизи города Лесосибирска, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получил водитель автобуса. Пассажиры не пострадали.

11 ноября в Москве у водителя автобуса случился приступ эпилепсии, и он спровоцировал массовую аварию. На кадрах с места ДТП видно, что на проезжей части стоит автобус и еще два автомобиля, которые стали участниками происшествия.

До этого в Минераловодском округе автобус с детьми столкнулся с Lada Granta. Четверо детей пострадали.

Ранее в Тыве пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся.