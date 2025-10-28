В Тыве пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся

МВД: 10 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Тыве

Пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся в Пий-Хемском районе Республики Тыва. Об этом сообщило региональное министерство внутренних дел в Telegram-канале.

Авария произошла вечером 27 октября на 770-м км автодороги Р-257 «Енисей». Автобус, за рулем которого находился 62-летний мужчина, следовал по маршруту Абакан — Кызыл.

«[Водитель] не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 10 пассажиров. Среди них четверо несовершеннолетних в возрасте пяти месяцев, шести, восьми и 16 лет.

По данным министерства, три человека были доставлены в Пий-Хемскую центральную кожуунную больницу. Еще семь пострадавших обратились за медицинской помощью в Республиканскую больницу №1 в Кызыле.

«В настоящее время шестилетний ребенок находится под наблюдением врачей травматологического отделения», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку по факту произошедшего. Водитель имел все необходимые документы для перевозки пассажиров и не находился в состоянии алкогольного опьянения. При осмотре транспортного средства никаких нарушений выявлено не было.

