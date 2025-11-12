На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти окажут помощь ребенку, пострадавшему при взрыве в Подмосковье

Власти Московской области окажут всю необходимую помощь ребенку, который пострадал при взрыве в Красногорске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава Московской области написал, что навестил 9-летнего Глеба в больнице.

«Сейчас он под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля. Хочу поблагодарить медиков за оперативность и профессионализм. Мы рядом с семьей — окажем всю необходимую помощь», — отметил Воробьев.

По его словам, состояние у ребенка тяжелое — операция шла 6 часов. Из-за травмы медикам пришлось ампутировать Глебу часть пальцев.

«Но он держится молодцом», — подчеркнул губернатор.

Речь идет об инциденте, который произошел вечером 11 ноября в Красногорске, когда мальчик возвращался с тренировки. Школьник заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. При попытке поднять находку произошел взрыв, который нанес ребенку тяжелые травмы.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что порядка 10 граммов тротила спрятали в подарочной упаковке с 10-рублевой купюрой.

Ранее стало известно, что школьнику из Красногорска спасали кисть шесть часов после взрыва.

