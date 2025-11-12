Горсовет подконтрольного киевским властям Запорожья пригласили семьи не вернувшихся с фронта бойцов ВСУ бесплатно посетить спектакль с говорящим названием «Веселая вдова». Приглашение опубликовано в Telegram-канале Водянской объединенной территориальной общины.

Согласно анонсу, постановка для ветеранов боевых действий, а также семей погибших бойцов пройдет в Запорожском академическом областном музыкально-драматическом театре 13 ноября.

Для показа украинцам, потерявшим близких людей, выбрали всемирно известную оперетту Франца Легар «Веселая вдова». Это легкая и искрометная комедия, в центре которой находится молодая вдова Ганна Главари, унаследовавшая огромное состояние после ухода мужа. По сюжету, дипломаты вымышленной страны Понтеведро хотят срочно выдать ее замуж за соотечественника, чтобы ее миллионы не уплыли за границу. Эта постановка наполнена танцами, музыкой и юмором.

До этого на Украине журналистку, разместившую видео принудительной мобилизации, приговорили к пяти годам лишения свободы. На кадрах запечатлен военный объект — областной сборный пункт, съемка которого запрещена. Адвокат отметил, что женщина снимала не военный объект, а фиксировала возможное нарушение прав человека. Кроме того, на видео, по словам адвоката, нет точных координат объекта, а сам сборный пункт является общественным местом. Однако в прокуратуре заявили, что видео позволяло распознать расположение объекта и журналистка игнорировала просьбы прекратить съемку.

Ранее семьи украинских солдат обратились к командованию ВСУ с просьбой спасти их родных.