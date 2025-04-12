На Украине журналистке дали срок за видео принудительной мобилизации

«Страна.ua»: журналистку в Черновцах приговорили к 5 годам за видео мобилизации

В Черновцах на Западе Украины журналистку, разместившую видео принудительной мобилизации, приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, женщина разместила видео в TikTok. На кадрах запечатлен военный объект — областной сборный пункт, однако публикация видео с подобными учреждениями является нарушением украинского законодательства.

В решении суда говорится, что запись посмотрели более 8 тыс. человек, однако позже журналистка ролик удалила. Адвокат журналистки отметил, что женщина снимала не военный объект, а фиксировала возможное нарушение прав человека. Кроме того, на видео, по словам адвоката, нет точных координат объекта, а сам сборный пункт является общественным местом.

В прокуратуре заявили, что видео позволяло распознать расположение объекта и женщина игнорировала просьбы прекратить съемку.

До этого итальянское издание LantiDiplomatico писало, что для украинских боевиков отправка на фронт означает «билет в один конец». При этом издание отмечает, что на фронт могут отправить даже тех мужчин, у которых есть необходимые документы для подтверждения своей непригодности.

Ранее на Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации одну категорию студентов.