Стало известно, когда в Новороссийске устранят прорыв на водопроводе

В Новороссийске до 20 часов 12 ноября устранят прорыв на трубопроводе
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В Новороссийске Краснодарского края специалисты устраняют прорыв на водопроводе. Работы планируют завершить до 20 часов по местному времени (совпадает с мск), сообщает в Telegram-канале оперативный штаб региона.

Там отметили, что выход на стабильный режим работы планируется в четверг, 13 ноября в первой половине дня.

«В настоящее время население водоснабжением обеспечено (со сниженным давлением), с 18 часов вода будет подаваться по графикам. В случае необходимости по заявкам жителей будет обеспечен подвоз воды автоцистернами», — сказано в сообщении.

12 ноября в Новороссийске в результате крупной аварии на трубопроводе образовался большой фонтан, который затопил дороги. Как писал Telegram-канал Baza, фонтан бьет на 10 метров в высоту.

До этого сообщалось, что на Камчатке населенные пункты начинает заливать водой из-за бушующего циклона. Особенно сложная ситуация возникла в селах Ильпырский и Ивашка Карагинского района. Возле Ивашек размыло дорогу. А на улице Юрьева в самом селе вода заливает огороды. Сейчас ее пытаются отогнать с помощью специальной техники.

Ранее в метро Петербурга затопило станцию.

