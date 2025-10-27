В метро Петербурга затопило станцию

В пассажирскую зону станции петербургского метро «Дунайская» попали грунтовые воды. Об этом сообщили в Telegram-канале подземки.

«В настоящий момент на станции «Дунайская» силами метрополитена ведутся работы по организации отвода грунтовых вод из пассажирской зоны. Они не влияют на график движения поездов и не представляют опасности для пассажиров», — говорится в сообщении.

В метро добавили, что работы по ликвидации водопроявлений будут выполняться в рамках гарантийных обязательств.

В июле переход на станции метро «Рижская» в Москве оказался затоплен из-за сильного ливня. На опубликованных кадрах видно, как дождевая вода бурным потоком течет по ступенькам вестибюля. При этом на заднем плане несколько сотрудников метрополитена с помощью швабр убирают воду с пола.

В июне в Москве на станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии из-за непогоды затопило балкон. С потолка вестибюля станции лилась вода. Балкон оцепили.

Ранее шторм парализовал работу метро Парижа.