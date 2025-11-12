В Новороссийске фонтан затопил автомобили и попал на видео

В Новороссийске в результате крупной аварии на трубопроводе образовался большой фонтан, который затопил дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Крупный фонтан воды бьет на 10 метров в высоту из-за аварии на трубопроводе в Новороссийске — мощную утечку сейчас устраняют аварийные службы. Водоснабжение перекрыто. Местным жителям воду будут доставлять автоцистернами по заявкам», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что из-под асфальта бьет мощный поток воды.

До этого сообщалось, что на Камчатке населенные пункты начинает заливать водой из-за бушующего циклона.

Особенно сложная ситуация возникла в селах Ильпырский и Ивашка Карагинского района. Возле Ивашек размыло дорогу. А на улице Юрьева в самом селе вода заливает огороды. Сейчас ее пытаются отогнать с помощью специальной техники.

Ранее в Египте туристический автобус врезался в грузовик.