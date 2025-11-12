На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новороссийске фонтан затопил автомобили и попал на видео

В Новороссийске 10-метровый фонтан затопил трассы и автомобили
true
true
true

В Новороссийске в результате крупной аварии на трубопроводе образовался большой фонтан, который затопил дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Крупный фонтан воды бьет на 10 метров в высоту из-за аварии на трубопроводе в Новороссийске — мощную утечку сейчас устраняют аварийные службы. Водоснабжение перекрыто. Местным жителям воду будут доставлять автоцистернами по заявкам», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что из-под асфальта бьет мощный поток воды.

До этого сообщалось, что на Камчатке населенные пункты начинает заливать водой из-за бушующего циклона.

Особенно сложная ситуация возникла в селах Ильпырский и Ивашка Карагинского района. Возле Ивашек размыло дорогу. А на улице Юрьева в самом селе вода заливает огороды. Сейчас ее пытаются отогнать с помощью специальной техники.

Ранее в Египте туристический автобус врезался в грузовик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами