На Камчатке вода заливает село

На Камчатке село Ивашка затапливает штормовая волна
Телеграм-канал «Примавтодор»

Из-за бушующего на Камчатке циклона населенные пункты на Камчатке начинает заливать водой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Особенно сложная ситуация возникла в селах Ильпырский и Ивашка Карагинского района. Возле Ивашек размыло дорогу. А на улице Юрьева в самом селе вода заливает огороды. Сейчас ее пытаются отогнать с помощью специальной техники.

11 ноября сообщалось, что в связи с прогнозируемым из-за циклона ухудшением погоды в Петропавловске-Камчатском отменяются занятия во всех школах города.

За день до этого стало известно, что село на Камчатке подтопило морской водой из-за шторма.

27 августа жителей Камчатки призвали «основательно готовиться» к надвигающейся непогоде с сильным ветром и мощными осадками.

Ранее на Сахалине в населенном пункте затопило дома и повредило мост.

