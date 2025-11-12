Названы причины, почему витаминные комплексы не дают ожидаемого результата

Витаминно-минеральные комплексы важны для правильного функционирования организма, однако их прием нередко не приносит ожидаемого результата. Основной причиной этой проблемы является то, что одни компоненты в составе препаратов содержатся в избытке, а другие практически отсутствуют. Об этом Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-элементолог медицинской клиники Adaptogenzz Андрей Скальный.

По словам специалиста, даже универсальные витаминно-минеральные комплексы, при разработке которых учитывались пол и возраст потенциального пациента, порой не покрывают индивидуальные потребности конкретного человека. Врач объяснил, что некоторые компоненты бывают несовместимы. Например, кальций снижает усвоение цинка и железа.

«Разные витамины требуют разных условий для усвоения. Водорастворимые витамины, как правило, рекомендуется принимать натощак или за 30–60 минут до еды. В отличие от них, жирорастворимые витамины лучше принимать во время или после еды. Водорастворимые витамины усваиваются быстрее и не накапливаются, а жирорастворимые способны к накоплению в организме, что при длительном использовании может привести к токсическому эффекту. Это особенно касается витаминов А и Д», — рассказал он.

Эксперт добавил, что некоторые компоненты комплексов могут спровоцировать аллергическую реакцию. Также он предупредил о низкой биодоступности неорганических соединений, нередко используемых в массовых препаратах. По словам Скального, перед употреблением всех добавок важно пройти комплексное обследование уровня витаминов и микроэлементов, с помощью которой удастся определить индивидуальные потребности пациента и разработать для него персональную схему приема.

Детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого рассказала «Газете.ru», что многие принимают витамины в дополнение к пище, не всегда соблюдая при этом рекомендации из инструкции к ним. По словам эксперта, пренебрегать этим не стоит, так как у каждого витамина есть определенные условия для усвоения.

