Нутрициолог назвала способы вернуть себе жизненную энергию

Многие россияне сталкивались с состоянием постоянной усталости, сопровождающимся раздражительностью, тяжестью в теле и другими неприятными симптомами, сказывающимися на качестве жизни. Причиной этому может быть дефицит нутриентов — питательных веществ, благодаря которым клетки организма восстанавливаются, двигаются и работают. Об этом радио Sputnik рассказала нутрициолог Марина Ляшенко.

Эксперт объяснила, что важно понять, каких именно питательных веществ не хватает организму.

«Белок — это основа всего. Он нужен, чтобы мышцы сокращались, иммунитет держался, обмен веществ работал как часы. Если белка мало, тело подает сигналы: кожа теряет упругость, ногти становятся ломкими, волосы — тусклыми. Могут появляться варикоз, боли в спине, даже осанка меняется. Иногда страдают зубы и зрение. Проверить можно по анализу крови. Главные показатели — общий белок, альбумин и мочевина. Если они ниже нормы, организму действительно не хватает белка», — рассказала Ляшенко.

Пациентам, столкнувшимся с нехваткой белка, нутрициолог посоветовала пересмотреть питание, добавив в свой рацион рыбу, яйца, мясо и молочные продукты. При этом она предупредила, что эффект от правильного питания будет заметен не сразу. Тем, кому необходимо добиться результата в более короткие сроки, стоит употреблять протеиновые коктейли и коллаген. По словам специалиста, они легко усваиваются организмом и поддерживают его в период корректировки рациона.

Причиной постоянной усталости также может быть нехватка железа, переносящего кислород и насыщающего ткани. В результате его дефицита кожа человека становится сухой и бледной, а также он сталкивается с ломкостью ногтей, выпадением волос и синяками под глазами. Помимо этого, появляется слабость, головокружения, одышка и порой даже случаются обмороки.

Выявить нехватку железа можно с помощью анализа крови на гемоглобин, ферритин, трансферрин и эритроциты. Если эти показатели снижены, значит организму нужно больше железа. Его можно получить, например, из говядины или печени. Однако, если дефицит серьезный, врач может назначить специальные препараты, отметила нутрициолог.

Также важен магний, который участвует в сотнях процессов организмов и хранится в костях и мышцах. Специалист отметила, что этот минерал особенно быстро расходуется при стрессе, а также злоупотреблении сладостями, кофе и алкогольными напитками. О нехватке магния сигнализируют судороги, подергивания, тревожность, синдром «беспокойных ног», чувствительность к шуму и запоры.

«В пище магний есть в зеленых овощах, орехах, семечках. Но усваивается он всего на 20–30%. Поэтому часто нужны добавки. Они быстро всасываются, особенно в жидком виде, и мягко поддерживают нервную систему, мышцы и сердце», — объяснила нутрициолог.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова до этого объяснила, что некоторые витамины, аминокислоты и добавки, которые продаются в аптеках без рецепта, могут обладать легким антидепрессивным эффектом и помогать поддерживать хорошее настроение.

