Врач объяснила, насколько важно пить витамины по инструкции

Многие люди принимают витамины в дополнение к пище, не всегда соблюдая рекомендации из инструкции к ним. Однако пренебрегать этим не стоит, так как у каждого витамина есть определенные условия, которые необходимо соблюдать, чтобы этот витамин условия, напомнила в разговоре с «Газетой.ru» детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«Кажется, что только ленивый не сказал, что мультивитамины — бессмысленная трата денег. Что в таком виде витамины не усваиваются, конфликтуют друг с другом и так далее… И все начали пить их по отдельность, но результата почему-то так и не заметили. Ни бодрости, ни сияющей кожи, ни ясной головы. И только ощущение, что деньги улетели в форточку. Почему так происходит? Возникает встречный вопрос: а перед употреблением читалось, как их пить? Потому что даже самый дорогой и полезный витамин — это вещество, которое требует определенных условий, чтобы усвоиться. И у каждого витамина эти условия свои», — отметила Хайкина.

По словам врача, очень большое значение имеет то, как человек их пьете в зависимости от приемов пищи. Некоторые витамины усваиваются только с жиром, другие — лучше натощак, а третьи — в присутствии любой еды.

Так, например, жирорастворимые витамины A, D, E, K нужно пить после еды с жирами (авокадо, орехи, масло, яйцо). Без жира они почти не всасываются. Если в рационе не присутствуют жиры, то необходимо добавить омегу-3.

Витамин C и витамины группы B — лучше с утра и до еды, они бодрят и быстрее включаются в обмен.

Магний и цинк — идеальны после еды вечером, особенно если есть проблемы со сном или в жизни достаточно много стресса. И желательно, их принимать за пару часов до сна.

«Также не стоит забывать, что крайне важно запивать витамины только водой. Чай и кофе снижают усвоение железа, кальция и магния. Молоко мешает усвоению некоторых препаратов (например, железа). Не подходят для запивания и соки — из-за их кислотности и содержания сахара они могут нарушать всасывание активных веществ или раздражать слизистую. Минеральную воду с высоким содержанием солей тоже не лучше не использовать: она может вступать в реакцию с компонентами препаратов и снижать их эффективность. Идеальный вариант — обычная чистая вода комнатной температуры», — подчеркнула нутрициолог.

Также она обратила внимание, что некоторые витамины не сочетаются друг с другом. Об этом достаточно часто говорят, когда речь идет о поливитаминах. Например, кальций и железо — конкуренты. Лучше пить в разное время. Магний и кальций — вместе не усваиваются, особенно в больших дозах. А вот железо и витамин C — отличная пара, усиливают усвоение.

«Запомнить, кто с кем «дружит», а кто мешает, — задача со звездочкой. Только представьте: если учитывать все возможные комбинации между 13 основными витаминами, получится свыше 8000 вариантов. Поэтому куда проще — ориентироваться на таблицы совместимости: они уже собраны, проверены и спасают от ненужной путаницы. Этими таблицами пользуются и обычные люди, которые хотят начать принимать витамины, и врачи для подбора верных схем лечения», - отметила врач.

Также она обратила внимание, на распространенное мнение, согласно которому, если витамины — это БАДы, то пить их можно как угодно. Якобы хуже себе не сделаешь, а пользу, пусть и небольшую, получишь. Но на самом деле, это не так. Так как многие витамины конкурируют друг с другом, то эффект можно получить нулевой.

Но, по словам специалиста, это не самое страшное. Хуже, когда витамины начинают усиливать друг друга, а человек это не учел во время подбора дозировки. Тогда можно получить гипервитаминоз с достаточно большим «набором» побочных результатов.

«Вывод во всем этом простой: даже самый дорогой витамин не работает, если ты не даешь телу шанс его усвоить. Так что вместо того, чтобы винить аптеку, посмотрите на то, чем запиваются таблетки и когда принимаются. Правильный режим — это не занудство. Это ключ к результату», — резюмировала Хайкина.

Ранее россиянам объяснили, как отличить рабочие БАДы от пустышек.