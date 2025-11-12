На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Орловской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

Губернатор Клычков: четыре дома пострадали при атаке дронов в Орловской области
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Орловской области четыре дома получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Ночью над Орловской областью уничтожены 4 вражеских БПЛА», — заявил он.

По словам Клычкова, при падении получили повреждения кровли четырех частных домов. В результате налета никто не пострадал. На данный момент на месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника. В сводке говорится, что средства ПВО перехватили восемь аппаратов над Ростовской областью, четыре — над Ставропольским краем, по три — над Орловской и Брянской областями, два — над Тульской, а также по одному — над Калужской и Московской областями.

Ночью 12 ноября в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском крае и Ивановской области объявили режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье падение обломков БПЛА привело к пожару на территории промзоны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами