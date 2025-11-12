В Орловской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

Губернатор Клычков: четыре дома пострадали при атаке дронов в Орловской области

В Орловской области четыре дома получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Ночью над Орловской областью уничтожены 4 вражеских БПЛА», — заявил он.

По словам Клычкова, при падении получили повреждения кровли четырех частных домов. В результате налета никто не пострадал. На данный момент на месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника. В сводке говорится, что средства ПВО перехватили восемь аппаратов над Ростовской областью, четыре — над Ставропольским краем, по три — над Орловской и Брянской областями, два — над Тульской, а также по одному — над Калужской и Московской областями.

Ночью 12 ноября в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском крае и Ивановской области объявили режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье падение обломков БПЛА привело к пожару на территории промзоны.