В Минобороны сообщили о перехвате более 20 украинских дронов над Россией за ночь

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, атака дронов продолжалась с 23:00 11 ноября до 7:00 12 ноября. Средства ПВО перехватили восемь аппаратов над Ростовской областью, четыре — над Ставропольским краем, по три — над Орловской и Брянской областями, два — над Тульской, а также по одному — над Калужской и Московской областями.

Ночью 12 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны пытались атаковать города Донецк, Новошахтинск и Каменский район. Нападение было отбито.

Этой же ночью в Буденновске Ставропольского края обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины спровоцировали возгорание на территории промышленной зоны, писал губернатор региона Владимир Владимиров.

Также в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском крае и Ивановской области объявили режим беспилотной опасности. Региональные власти призвали население проявлять бдительность, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Саратовской области БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру.