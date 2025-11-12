На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили о перехвате более 20 украинских дронов над Россией за ночь

Минобороны: средства ПВО сбили 22 украинских дрона над регионами России за ночь
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, атака дронов продолжалась с 23:00 11 ноября до 7:00 12 ноября. Средства ПВО перехватили восемь аппаратов над Ростовской областью, четыре — над Ставропольским краем, по три — над Орловской и Брянской областями, два — над Тульской, а также по одному — над Калужской и Московской областями.

Ночью 12 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны пытались атаковать города Донецк, Новошахтинск и Каменский район. Нападение было отбито.

Этой же ночью в Буденновске Ставропольского края обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины спровоцировали возгорание на территории промышленной зоны, писал губернатор региона Владимир Владимиров.

Также в Мордовии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной Осетии, Ставропольском крае и Ивановской области объявили режим беспилотной опасности. Региональные власти призвали население проявлять бдительность, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Саратовской области БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами