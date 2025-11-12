На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минздрав Хакасии ответил на сообщения о резком скачке заболеваемости ВИЧ

Shutterstock

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей Хакасии по результатам 11 месяцев текущего года демонстрирует тренд к снижению, никакого резкого роста количества новых случаев не регистрируется. Об этом 360.ru сообщили в региональном Минздраве, комментируя соответствующие публикации СМИ.

По данным ведомства, за 11 месяцев этого года в регионе выявлено 213 случаев заражения ВИЧ-инфекцией – это на 0,5% ниже, чем годом ранее. Среди детей заболевание не обнаруживалось.

Также уточняется, что 92,9% пациентов в регионе заразились в результате гетеросексуальных контактов, наибольшее число пациентов проживают в городах. В большинстве своем среди зараженных мужчины в возрасте от 40 до 49 лет. Регулярное обследование жителей на ВИЧ проводится во всех государственных медучреждениях региона, заключили в Минздраве.

О том, что в Хакасии якобы выявляются вспышки ВИЧ-инфекции, писал Telegram-канал Baza. По его данным, за восемь месяцев этого года выявили 180 случаев заболевания, что на 11% выше, чем в прошлом году. Утверждалось также, что рост заражения среди граждан старше 50 лет — с 14,7% в 2024 году до 21,6% в текущем году.

Напомним, до этого академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский сообщил, что в России растет количество инфицированных ВИЧ, ежегодно выявляется по 50-60 тыс. новых случаев, жертвами заболевания становятся по 30-35 тыс. человек в год. Всего в России сейчас около одного миллиона 250 тысяч живущих с ВИЧ-инфекцией, отметил врач, подчеркнув, что сегодня прилагается недостаточно усилий для профилактики распространения вируса.

Ранее в Минздраве оценили уровень распространения ВИЧ в России.

