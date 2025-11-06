На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны регионы РФ, в которых растет заболеваемость ВИЧ

Baza: в нескольких регионах России фиксируется рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией
Shutterstock

В ряде регионов России наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Локальные вспышки заболевания отмечаются в Иркутской области, республике Хакасия и республике Коми, пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что больше всего случаев заражения происходит половым путем.

В Иркутской области с января по май 2025 года, по данным Иркутского областного СПИД-центра, было выявлено 611 новых случаев заражения. За аналогичный период прошлого года было обнаружено 618 эпизодов инфицирования. Таким образом, наблюдается снижение лишь на 1,13%. Всего число инфицированных в регионе составляет больше 31 тыс. человек, пишет канал.

В республике Хакасия по официальным данным за восемь месяцев этого года выявили 180 случаев заболевания, что на 11% выше, чем в прошлом году. Кроме того, отмечается рост заражения среди граждан старше 50 лет — с 14,7% в 2024 году до 21,6% в текущем году.

В республике Коми, по данным Роспотребнадзора, за четыре месяца 2025 года выявили 89 случаев инфекции, это на 7% выше показателей прошлого года за аналогичный период.

Ранее стало известно, что ООН может закрыть программу по ВИЧ/СПИД из-за недостатка средств.

