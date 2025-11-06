На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минздраве оценили уровень распространения ВИЧ в России

Мазус: негативный тренд распространения ВИЧ в России переломлен
Полную эпидемиологическую картину по Вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) в России можно будет оценить только по сведениям за год, однако негативный тренд распространения ВИЧ был переломлен. Об этом заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус, передает РИА Новости.

«Прежде всего, важно подчеркнуть, что выборка за пять месяцев носит не только исключительно промежуточный характер, но и не применяется в отношении «медленных» инфекций», — заявил он.

По словам эксперта, тренд распространения удалось переломить даже на наиболее пораженных территориях, включая Иркутскую область. Прогресса в данной сфере удалось достичь на фоне внедрения научно-обоснованных подходов.

Мазус отметил, что главным источником статистического наблюдения за эпидемической ситуацией по ВИЧ является Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ФРВИЧ). При этом его данные будут сформированы по итогам года. Он напомнил, что сейчас в РФ рост числа зараженных находится на историческом минимуме.

Специалист Минздрава объяснил, что ситуация отличается от региона к региону.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в ряде регионов России наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Локальные вспышки заболевания отмечаются в Иркутской области, республике Хакасия и республике Коми.

Ранее стало известно, что ООН может закрыть программу по ВИЧ/СПИД из-за недостатка средств.

