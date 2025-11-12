На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бенефициару «Корпорации СТС» Боброву могут продлить меру пресечения

РИА: следствие просит суд продлить арест бенефициару Корпорации СТС Боброву
Shutterstock

Следствие обратилось в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с просьбой продлении меры пресечения председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных и бенефициару данной корпорации Алексею Боброву по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов региона.

«Просят продлить арест. Заседание сегодня в 10.30 (8.30 мск – ред.) по Черных, в 16.00 (14.00 мск – ред.) по Боброву», – сказали журналистам.

Черных и Боброва арестовали в конце сентября этого года.

В начале ноября сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ подала иск о национализации имущества Татьяны Черных и еще 14 бенефициаров этой компании. Всего в поданном 28 октября списке ответчиков, для которых прокуратура требует изъятия доходов в пользу государства, 15 человек. Среди них бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, а также бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров. По версии следствия, они похитили более 1 млн рублей из областного бюджета.

Ранее «Корпорация СТС» согласилась отдать государству «Облкоммунэнерго».

