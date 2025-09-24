Суд арестовал председателя совета директоров «Корпорации СТС»

Суд Екатеринбурга арестовал председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных по делу о мошенничестве до 15 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Сама Черных просила избрать ей меру пресечения — домашний арест, свою вину она не признала.

Накануне сообщалось, что ее, а также владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва, задержали и доставили в Екатеринбург, а в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров «Облкоммунэнерго» и изъяты документы.

Кроме того, правоохранители задержали и. о. главы Объединенной теплоснабжающей компании, являющейся дочерней компанией «Облкоммунэнерго», Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество ответчиков — 75% акций компании «Облкоммунэнерго», которая входит в холдинг «Корпорация СТС». Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов. Как считают в Генпрокуратуре, именно благодаря им бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго».

До этого «Корпорация СТС» согласилась на требования о передаче «Облкоммунэнерго» в собственность государства, если власти того потребуют.

Ранее Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства акции издательства «Музыка».