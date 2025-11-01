Имущество гендира «Корпорации СТС» хотят национализировать

Генеральная прокуратура РФ подала иск о национализации имущества генерального директора «Корпорации СТС» Татьяны Черных и еще14 бенефициаров этой компании. Об этом пишет «Интерфакс».

Всего в поданном 28 октября списке ответчиков, для которых прокуратура требует изъятия доходов в пользу государства, 15 человек. Среди них бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, а также бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров. По версии следствия, они похитили более 1 млн рублей из областного бюджета. Сейчас Биков, Бобров и Черных находятся под арестом.

«Корпорация СТС» была национализирована решением суда от 10 октября. Предполагается, что ее бывшие собственники Биков и Бобров купили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах на средства, полученные с помощью незаконно нажитых активов.

Ранее «Корпорация СТС» согласилась отдать государству «Облкоммунэнерго».