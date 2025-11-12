Стал известен виновник теракта в столице Пакистана

Боевики группировки «Движение талибов (движение внесено в список террористических организаций) Пакистана» («Техрик-и-Талибан Пакистан», ТТП (организация запрещена в России)) взяли на себя ответственность за взрыв в Исламабаде. Об этом сообщает газета Business Recorder.
11 ноября в Исламабаде возле судебного здания, террорист подорвал автомобиль. Пострадал по меньшей мере 21 человек, еще 12 человек получили несовместимые с жизнью ранения.
Посольство Российской Федерации в Пакистане решительно осудило теракт и сообщило, что российские граждане в результате теракта не пострадали.
До этого в столице Индии Нью-Дели взорвался автомобиль. В результате ЧП шесть человек получили ранения, еще восемь не выжили. Кроме того, загорелись стоящие рядом несколько машин. Власти ввели режим повышенной готовности на границе с Пакистаном и Бангладеш после происшествия. Полиция квалифицировала случившееся как теракт.
Ранее в Париже задержали трех фанаток бен Ладена за подготовку теракта.