Украине предрекли «самую суровую» зиму

Предстоящая зима может стать «самой суровой» и решающей для Украины, поскольку она больше не способна обеспечить электроэнергией всю страну на фоне ударов ВС РФ. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

«Эта зима может стать решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо прежде, в то время как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну. Даже центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день», — говорится в тексте.

Авторы отмечают, что Украине следует готовиться к серьезным перебоям в электроснабжении в холода. Если ВС РФ удастся развить успехи за счет ослабления оборонительных рубежей ВСУ и отъезда населения из городов, то Москва может взять курс на «подчинение» Украины в 2026 году, пишет FA.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

