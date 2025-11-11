На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украине предрекли «самую суровую» зиму

FA: предстоящая зима рискует стать решающей для Украины
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Предстоящая зима может стать «самой суровой» и решающей для Украины, поскольку она больше не способна обеспечить электроэнергией всю страну на фоне ударов ВС РФ. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

«Эта зима может стать решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо прежде, в то время как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну. Даже центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день», — говорится в тексте.

Авторы отмечают, что Украине следует готовиться к серьезным перебоям в электроснабжении в холода. Если ВС РФ удастся развить успехи за счет ослабления оборонительных рубежей ВСУ и отъезда населения из городов, то Москва может взять курс на «подчинение» Украины в 2026 году, пишет FA.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВС РФ бьют по энергетике Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами