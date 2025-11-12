В Чечне после обрушения деревянной конструкции на похоронах в больницы попали 43 человека

МЗ Чечни: после обрушения конструкции на похоронах госпитализированы 43 человека

После обрушения деревянной конструкции на похоронах в Гудермесском районе Чечни были госпитализированы 43 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения (МЗ) республики.

За медицинской помощью обратились 84 человека. После проведения обследования и оказания экстренной помощи 43 пострадавших были госпитализированы, двое из них помещены в реанимацию. Остальные отправлены на амбулаторное лечение и находятся под наблюдением врачей по месту жительства.

Большинство пострадавших, получивших различные травмы, госпитализированы в Гудермесскую центральную районную больницу. Кроме того, пациенты были доставлены в Аргунскую городскую больницу, Республиканскую клиническую больницу имени А.А. Кадырова и Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

В ведомстве подчеркнули, что все медицинские учреждения обеспечены необходимыми ресурсами, пострадавшие получают помощь в полном объеме.

11 ноября стало известно, что во время похорон в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района обрушился деревянный балкон.

