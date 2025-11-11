На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чечне десятки людей пострадали во время обрушения балкона на похоронах

112: в Чечне во время похорон обрушился балкон, 20 человек пострадали
В Чеченской республике во время похорон обрушился балкон. В результате пострадали 20 человек, пишет Telegram-канал 112.

Как уточняется, ЧП произошло в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района.

«За ритуальным действом с деревянного балкона частного дома наблюдали местные жители. Но конструкция не выдержала веса такого количества людей и рухнула», — говорится в посте.

В итоге, 20 человек госпитализировали с травмами. Власти региона пока не прокомментировали инцидент.

11 ноября в Красногорске при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» пострадали два человека и получили повреждения десятки автомобилей. Кроме того, в результате инцидента выбиты стекла в домах. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Осторожно, Москва», видно, что часть конструкции сорвалась с самого верха комплекса и разбилась, ударившись о землю. Осколки полетели в стороны. Судя по другому видео, упавшую с высоты конструкцию тянули тросом.

Ранее в Дагестане из-за поломки двери упал лифт с детьми внутри.

