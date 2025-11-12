На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Режим повышенной готовности объявлен на Командорах

На Командорах из-за нового циклона объявили режим повышенной готовности
true
true
true
close
NASA

Силы и средства села Никольское (Командорские острова) переведены в режим повышенной готовности в связи со второй волной мощного циклона с сильным ветром. Об этом сообщил заместитель председателя краевого правительства Вячеслав Черныш, слова которого приводятся в Telegram-канале кабмина.

«Приняты необходимые меры для обеспечения энергоснабжения, несмотря на потенциальные риски, связанные с сильным ветром. В случае необходимости будут задействованы резервные источники питания и приняты оперативные меры реагирования», — сказал Черныш.

На фоне этой ситуации в зоне особого внимания остается обеспечение тепло- и водоснабжения, добавил он.

В ночь на 11 ноября сообщалось, что в связи с прогнозируемым из-за циклона ухудшением погоды в Петропавловске-Камчатском отменяются занятия во всех школах города.

До этого заплеск морской воды произошел в селе Ильпырское Карагинского района Камчатского края.

Ранее вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил опасный пепел.

