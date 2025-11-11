На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия

Из-за плохой погоды в школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В связи с прогнозируемым из-за циклона ухудшением погоды в Петропавловске-Камчатском отменяются занятия во всех школах города. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.

Сначала были отменены занятия для учеников первой смены. Спустя несколько часов администрация объявила об отмене занятий во второй смене школ и в учреждениях дополнительного образования.

10 ноября сообщалось, что село на Камчатке подтопило морской водой из-за шторма.

9 октября стало известно, что Петропавловск-Камчатский попал в зону влияния циклона, занятия в школах отменены.

27 августа жителей Камчатки призвали «основательно готовиться» к надвигающейся непогоде. Сильный ветер будет сопровождаться мощными осадками, поэтому жителям полуострова нужно быть готовыми.

Ранее жителей Камчатки призвали не беспокоиться из-за участившихся землетрясений.

