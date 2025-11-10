Над вулканом на Дальнем Востоке поднялся шлейф опасного пепла

Вулкан Шивелуч, расположенный в Камчатском крае, выбросил ресуспендированный пепел. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в Telegram-канале.

К 9:40 по местному времени (00:40 мск) шлейф пепла сплошной полосой протянулся на юго-восток от вулкана Шивелуч. При этом длина шлейфа достигла 50 км. Высота столба, в свою очередь, составила 3 км над уровнем моря.

В связи с активностью вулкана власти объявили «оранжевый» авиационный код. Он означает, что выброс пепла представляет опасность для пролетающих над регионом воздушных судов.

18 октября вулкан Килауэ на Гавайях выбросил фонтан лавы на рекордную высоту. По данным Геологической службы США, высота выброса составила почти 1500 футов (457 метров). Высота столба газа, образовавшегося над фонтанами, превысила 16000 футов (4876 метров) над уровнем земли.

За день до этого издание Daily Mail сообщило, что ученые зафиксировали признаки активности у вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана, который считался потухшим на протяжении 710 тыс. лет. Исследование показало, что всего за 10 месяцев — с 2023 по 2024 годы — вершина вулкана поднялась на 3,5 дюйма (порядка девяти сантиметров).

Ранее в Индонезии за одни сутки произошли четыре извержения вулкана.