Село на Камчатке подтопило морской водой из-за шторма

Министр по ЧС Лебедев: село Ильпырское в Камчатском крае подтопило морской водой

Заплеск морской воды произошел в селе Ильпырское Карагинского района Камчатского края. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев со ссылкой на главу сельского поселения Вячеслава Миникаева.

«Заплеск морской воды такого масштаба впервые за 10 лет. Воды в домах нет. Слегка подтопило сельский клуб», — написал министр.

По его словам, оказался подтоплен сельский клуб. Под руководством Миникаева ведутся работы по устранению последствий. Министр заверил, что все системы жизнеобеспечения работают исправно.

Подтопление произошло из-за шторма в Охотском море.

«Восточное побережье Камчатки остается под ударом волн. Заплеск воды в Ильпырском привел к подтоплению улиц», — написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

В конце июля в Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения, местных жителей охватила паника, некоторые из них «плакали и молились». Последствия подземных толчков на себе ощутили и жители Сахалина.

