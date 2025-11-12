План «Ковер» введен в аэропортах Владикавказа и Грозного

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом он не уточнил, в чем заключается причина приостановки работы воздушной гавани.

Незадолго до этого представитель Федерального агентства воздушного транспорта сообщил, что в аэропорту Калуги (Грабцево) ввели ограничения на полеты.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе одного из аэропортов Москвы.