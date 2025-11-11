На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом он не уточнил, в чем заключается причина приостановки работы воздушной гавани.

До этого представитель Федерального агентства воздушного транспорта сообщил о том, что аэропорт в Орске возобновил работу в штатном режиме после временного введения ограничений.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее над российскими регионами уничтожили 37 беспилотников за ночь.

