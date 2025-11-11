Аэропорт Орска возобновил прием и отправку воздушных судов

Аэропорт в Орске возобновил работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 17:13 мск.

Ограничения в аэропорту Орска ввели примерно в 12:37 мск. Кореняко сообщил, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

До этого губернатор Оренбургской области, в которой расположен Орск, Евгений Солнцев в своем Telegram-канале объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Он добавил, что власти ввели режим воздушных ограничений — план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. В том числе в рамках него экипажам всех уже находящихся в воздухе самолетов и вертолетов поступает приказ немедленно посадить воздушное судно или вывести его из определенной зоны. План «Ковер» могут ввести по разным причинам, включая внезапное изменение метеорологических условий и атаки дронов.

